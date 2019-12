PREMIER COMBAT EN MMA – Reug Reug pulvérise Boukichou

Pour sa première sortie professionnelle en Mixed Martial Arts (Mma), Oumar Kane ‘’Reug Reug’’ a mis Ko le Franco-Marocain Sofiane Boukichou, qui a abandonné dans le 2e round, samedi, dans le cadre de la compétition Ares Fighting Championship initiée par Vivendi Sports.

Trente-huit secondes, c’est le temps qu’Oumar Kane ‘’Reug Reug’’ (27 ans, 1,93 m) a eu besoin pour mettre Ko son adversaire, samedi, dans le 2e round de son premier combat professionnel en Mma. Malgré son statut de novice, le lutteur sénégalais n’a pas eu froid aux yeux face à l’expérimenté Sofiane Boukichou (33 ans, 1,90 m). Le Franco-Marocain a perdu de son art face à la furie de son adversaire qui lui a imposé sa force et sa technique.

Après le coup de sifflet de l’arbitre, les deux combattants sont restés sur leur garde pendant cinquante secondes. Après quelques coups en l’air et des déplacements pour éviter d’être coincé par le Franco-Marocain, le sociétaire de l’écurie Thiaroye Cap-Vert a lancé les hostilités. Se servant de sa technique en lutte sénégalaise, il a attrapé le pied gauche de Sofiane qui, n’ayant pas vu venir le coup, se retrouve à terre. Le combattant marocain essaye de se libéré du placage de Reug Reug en tordant sa main. Il réussit un moment à se relever, mais se retrouve une deuxième fois à terre, s’agrippant toujours à la main gauche de son vis-à-vis. Mais les coups du lutteur sénégalais l’obligent à lâcher prise. Largement plus fort que son adversaire, Oumar Kane enchaine les coups sur le visage de Boukichou qui n’abandonne pas pour autant. Il a pu résister à la rafale de coups jusqu’à la fin des cinq premières minutes (1er round).

Après la pause, Sofiane Boukichou espère refaire son retard. Il entreprend d’attaquer son adversaire. Ce sera peine perdu. Car Reug Reug avait décidé d’en finir avec lui. Avec son pied droit, il donne un coup sur le pied gauche du Franco-Marocain qui tombe sur son flanc gauche. Il se relève aussitôt, mais le tombeur de Gris 2 en lutte avec frappe ne lui laisse pas de répit. Il continue à l’assener de coups. Acculé, Boukichou abdique au bout de 5 minutes et 38 secondes de combat acharné.

Reug Reug signe ainsi une entrée spectaculaire sous les applaudissements nourris du nombreux publique qui a pris d’assaut, dès 17 h, l’esplanade du Musée des civilisations noires. Sofiane Boukichou concède donc sa 4e défaite, pour 6 victoires, en 10 combats.

Lors de cette soirée de Mma, les Dakarois se sont délectés de duels épiques. Il faut surtout noter les trois victoires avant terme et qui sont l’œuvre de trois Français. C’est d’abord Damian Lapilus qui met Ko le Polonais Lukasz Sajewski dans le 2e round. Son compatriote, Nassourdine Imavov, lui, a pulvérisé le Canadien Jonathan Meunier, qui a abandonné dès le 1er round. Il s’est retrouvé avec un visage complément défiguré et ensanglanté, à force de prendre les coups de poing de Nassourdine. Pour sa part, le Franco-Sénégalais Grégory Babène oblige le Finlandais Glenn Sparv à jeter l’éponge au 2e round, par soumission.

La seule fausse note de la première compétition d’Ares Fighting Championship à Dakar est la non-tenue de tous les 12 combats prévus au programme. A cause de la rosée, les trois derniers duels n’ont pas pu avoir lieu. C’est notamment le cas du 2e combattant sénégalais Moussa Togola qui n’a pas eu l’occasion de se frotter au Russe Marat Aliaskhabov. Face aux glissades répétées des combattantes, l’arbitre de la seule rencontre entre dames, la Marocaine Rizlen Zouak face à la Brésilienne Jamila Sandora, a décidé de mettre fin au combat dès les premières minutes du 1er round.

REACTION

REUG REUG, VAINQUEUR FACE A BOUKICHOU

‘’Je veux être champion du monde’’

‘’Je salue tout le peuple sénégalais à qui je dédie cette victoire. Tout ce que j’ai, c’est par la grâce de Dieu. Je suis très content de monter sur un ring pareil dans mon pays. C’est une fierté pour moi de représenter le Sénégal pour un premier combat en Mma. Je remercie Ares Fighting Championship. Les Sénégalais ne me connaissent pas encore parfaitement. J’ai investi des millions pour façonner mes bras. Ils ne savent à cent pour cent ce que je sais faire. Mais ils vont le découvrir bientôt. C’est un plus pour moi de pratiquer le Mma. On continue le travail. Je compte marquer le Mma de mon empreinte. Je veux être champion du monde de la discipline.’’

LOUIS GEORGES DIATTA