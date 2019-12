Deux penaltys oubliés lors du Clasico? Le Real furieux contre l’arbitrage

Dans un contexte tendu, Barcelone et le Real Madrid ont fait match nul 0-0 mercredi dans un Clasico accroché, et continuent, plus égaux que jamais, de se partager la première place du Championnat d’Espagne. Mais quelques heures après cette rencontre, le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour fustiger l’arbitrage sur deux penaltys qui auraient pu être sifflés.

Rédaction 19-12-19, 14:24

Ce Clasico n’a pas été le plus spectaculaire, mais il a été équilibré, engagé, rugueux… et parsemé d’erreurs techniques, car les joueurs ont semblé quelque peu timorés par l’enjeu sportif et le lourd contexte politique.

Lors de la première péridoe, par deux fois, Varane aurait pu obtenir un penalty sur un tirage de maillot de Rakitic et des crampons essuyés sur sa cuisse par Lenglet. Contents de leur prestation, les Madrilènes n’ont pas manqué de revenir sur ces faits de match. Le club a même décidé de publier un communiqué à ce sujet, ce jeudi matin. “Raphaël Varane a été au centre de deux actions controversées du Clasico au Camp Nou. Le joueur français aurait pu obtenir deux penaltys dans la première mi-temps, mais Hernández, l’arbitre de la rencontre, n’en a donné aucun”, indique le Real.

“À la 17e minute, le Madrilène est monté pour disputer un corner et a reçu un coup de Lenglet sur la cuisse droite dans la surface de réparation. Ni l’arbitre ni le VAR n’ont vu cette faute. Deux minutes plus tard, sur un autre corner, le défenseur central a été retenu par Ivan Rakitic par le maillot et a été mis à terre à l’intérieur de la surface. Mais encore une fois, ni l’arbitre ni le VAR n’ont décidé de donner penalty”, détaille le communiqué. Une sortie du club qui ne manquera pas de faire réagir.