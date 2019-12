La procédure de destitution contre Trump basée sur des accusations “inventées”, selon Poutine

La procédure de destitution du Congrès américain contre Donald Trump pour abus de pouvoir est basée sur des accusations “totalement inventées”, a estimé jeudi le président russe Vladimir Poutine.

“Il faut encore passer par le Sénat, où les Républicains sont majoritaires. Et il est peu probable qu’ils veuillent écarter du pouvoir un représentant de leur parti sur la base d’accusations totalement inventées”, a déclaré M. Poutine, interrogé lors de sa conférence de presse annuelle sur les relations russo-américaines.

Le président russe a estimé que la crise qui secoue Washington n’était que “la continuation de luttes politiques internes” aux États-Unis.

“Pas de complot avec la Russie”

“Le parti qui a perdu les élections, le parti démocrate, tente d’obtenir des résultats via d’autres moyens et d’autres outils, en accusant Trump de complot avec la Russie. Ensuite, il s’avère qu’il n’y en a pas eu. Et maintenant, ils ont inventé une histoire de pression sur l’Ukraine”, a poursuivi M. Poutine.

Donald Trump est devenu mercredi soir le troisième président des États-Unis à être mis en accusation. Il lui est reproché d’avoir demandé à l’Ukraine d’enquêter sur un de ses rivaux potentiels à la présidentielle de 2020, Joe Biden.