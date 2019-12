Arrêté Ousmane Ngom: Le coup de gueule de Mame Diarra Fam

La parlementaire Mame Diarra Fam ne digère guère l’interdiction de la manifestation du collectif No Lank. Elle dénonce et exige l’abrogation de l’arrêté Ousmane Ngom. Pour elle, les policiers mobilisés à la place de l’Indépendance présentement pouvaient servir à encadrer les marcheurs.

‘’Il fallait au moins se préparer à cette marche. On n’est pas satisfait et on a le droit de marcher. L’arrêté Ousmane Ngom doit être aboli. Tout ce dispositif sécuritaire mis à la place de l’Indépendance pouvait être bien un dispositif sécuritaire pour accompagner les jeunes à marcher contre la hausse du prix de l’électricité’’.

Mame Diarra Fam ne manque pas de titiller le président Sall. Pour elle, si ‘’le Président s’est permis de dire qu’avec le décret Ousmane Ngom, il n’allait pas accéder à la magistrature suprême et il allait tout de suite lever ce décret, il devait tenir parole. Je vois que c’est quelqu’un qui ne tient jamais ses promesses. C‘est une évidence et le Sénégal a bien noté’’.