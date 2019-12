CONSULTATIONS MÉDICALES GRATUITES: Des soins offerts à 3394 déficients intellectuels en 2019

Durant l’année 2019, 3394 déficients intellectuels ont bénéficié de consultations médicales gratuites grâce à Special olympics Sénégal. L’annonce est faite par la directrice nationale, Mme Raja Sy, en marge de la 11ème édition des consultations médicales gratuites de Dakar organisée dans le cadre de la semaine nationale du Handicap et de la semaine nationale de la petite enfance.

La onzième édition des consultations de Special olympics Sénégal a permis d’assurer des soins à 337 personnes. C’était, le 14 décembre 2019, au Stade Léopold Sédar Senghor. Ces bénéficiaires portent au total à 3394 le nombre de personnes traitées depuis le début de l’année 2019. Ces consultations concernent « la médecine générale, les soins dentaires, la nutrition, le renforcement psychologique, l’Orl, l’ophtalmologie, la cardiologie et la gynécologie », a informé la directrice nationale de Special Olympics, Raja Sy. Des patients habitant « Mbour, Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Dakar » ont été bénéficiaires.

Les dernières personnes prises en charge ont bénéficié de consultations en cardiologie, gynécologie, soins dentaires, nutrition et médecine générale.

La directrice nationale de Spécial Olympics, Raja Sy, a salué l’apport non négligeable des volontaires cliniciens (médecins, dentistes, nutritionnistes) qui ont répondu nombreux à l’appel de la structure qu’elle dirige. Elle a ainsi profité de cette occasion pour rappeler que ces consultations médicales ont été possibles grâce à l’appui de la Fondation Total et des Eléments français au Sénégal dont le commandant, le général Bruno Baratz, l’armée sénégalaise et Ecobank Sénégal.

La direction générale de l’Action sociale, représentée par Mamadou Lamine Faty, directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées, a magnifié cette initiative de haute portée humanitaire. L’Agence nationale de la Case des Tout-petits a aussi pris part à cette activité.

Abdou DIOP