Mouhamadou Makhtar Cissé invite les jeunes des Iles du Saloum à se former aux métiers du pétrole

Dionewar, (APS) – Le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, appelle les jeunes des îles du Saloum à étudier et à se former aux métiers du pétrole, les découvertes pétrogazières faites dans cette partie de la région de Fatick représentant selon lui des opportunités d’emploi.

Il présidait jeudi la cérémonie officielle d’inauguration de quatre centrales photovoltaïques réalisées à Bettenty, Djirnda, Bassoul et Dionewar, dans les Iles du Saloum, pour un coût total de 4,8 milliards francs CFA.

A cette occasion, le ministre sénégalais du Pétrole et des Energies, a demandé aux jeunes des Iles du Saloum et à leurs parents “à faire des formations dans des métiers liés au pétrole, afin qu’ils puissent bénéficier des opportunités d’emplois qu’offre ce secteur”.

“L’apparition du pétrole ici n’est pas un hasard. Donc, c’est une chance, une opportunité pour vous les populations de ces zones insulaires”, a-t-il lancé à l’endroit des populations venues en masse prendre part à cette cérémonie.

Dans le cadre de l’exploitation pétrolière, “il y aura une discrimination positive pour les populations locales où le pétrole a été découvert, que ça soit dans les Iles du Saloum, à Saint Louis où dans les autres zones concernées”, a-t-il indiqué.

Selon lui, au-delà même de la Responsabilité sociétale d’entreprise tout programme devant intervenir dans ces zones “sera contraint à prendre en charge un contenu local” dans ses activités.

“Nous allons mettre en place des mesures pour pousser les entreprises pétrolières à mettre en place un contenu de leurs activités au bénéfice des populations sénégalaises, mais aussi particulièrement pour celles des îles où des zones où on a découvert du pétrole et du gaz”, a-t-il expliqué.

L’ambassadeur d’Allemagne, Stephan Roken, des autorités administratives et locales de Fatick ainsi que des populations des îles bénéficiaires de ces réalisations ont pris part à cette cérémonie.