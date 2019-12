Sénégal-Pologne, les bases d’une coopération dans le domaine de l’eau jetées

La sécurité de l’eau est au centre d’un atelier visant à identifier les opportunités d’actions conjointes entre le Sénégal et la Pologne en vue de développer un partenariat dans des thématiques liées à l’eau.

Le Sénégal et la Pologne travaillent à la définition des axes de coopération dans le domaine de l’eau. La visite des techniciens polonais au Sénégal traduit la volonté de jeter les bases d’un cadre de partage d’expériences conformément aux différentes missions effectuées en Pologne par la partie sénégalaise. Ces missions ont été sanctionnées par la signature de plusieurs accords. En présidant, le 19 décembre 2019, la rencontre des experts des deux pays, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, avait souligné les défis liés à la sécurité de l’eau. «Il nous faut gérer la demande en eau et valoriser l’eau disponible ; développer l’offre ; préserver les ressources en eau et nous adapter au changement climatique», avait-il déclaré. Pour lui, le Sénégal accorde à la sécurité de l’eau et à l’atteinte des Odd à l’horizon 2030, une importance particulière qui se traduit par le Plan d’actions de la gestion intégrée des ressources en eau (Pagire) dès 2007 assorti d’un plan d’actions prioritaires (2008-2015).

2018-2030, pour prendre en compte les nouveaux enjeux et défis

La seconde phase de ce plan, qui couvre la période 2018-2030, va prendre en compte les nouveaux enjeux et défis liés à cette problématique. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a cité comme exemple les investissements faits par son département, notamment les projets d’une usine de 200.000 m3/j et de l’usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles de 100.000 m3/j. Ces deux ouvrages ont pour finalité de sécuriser l’alimentation en eau de la capitale Dakar et ses environs ; de renforcer le transfert de l’eau du fleuve Sénégal vers des zones arides afin d’accroître la résilience au changement climatique et de développer des corridors céréaliers.

La rencontre de Dakar devrait être, selon M. Thiam, une occasion pour revisiter les réalisations dans les domaines des technologies modernes de gestion de l’eau afin de trouver les schémas les plus adaptés au contexte sénégalais.M. Wojciech Ponikiewski, directeur adjoint du département pour la coopération économique du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, tout comme Carlos Condé, chef de la division Moyen-Orient et Afrique, secrétaire des relations mondiales de l’Ocde ont, tour à tour, magnifié ce cadre de travail et de partenariat qui va permettre de trouver des solutions technologiques pour faire face aux problèmes consécutifs au manque et à la qualité de l’eau.

Babacar Bachir SANE