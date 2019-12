TOP 100 DES MEILLEURS JOUEURS DU MONDE – Sadio Mané sur le podium

Classement après classement, voici celui établi par le journal britannique The Guardian. Sadio Mané apparaît à la troisième position du Top 100 des meilleurs joueurs de la planète. L’attaquant sénégalais est devancé par l’Argentin Lionel Messi et le Néerlandais Virgil Van Dijk respectivement 1e et 2e.

Le Portugais Cristiano Ronaldo est 4e et l’Egyptien Mohamed Salah complète le top 5. Son compatriote Idrissa Gana Guèye arrive loin derrière, à la 95e position. Un panel de 239 votants de 63 pays dont d’anciens joueurs (Berbatov, Javier Zanetti, Zico), entraîneurs (Fatih Terim, Alberto Zacherroni) prennent part à l’établissement du classement. Par ailleurs, 21 Africains figurent également dans le panel dont l’ancien international Sud-africain Quinton Fortune, ainsi que plusieurs journalistes.