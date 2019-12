POUR L’EMPLOI ET L’EMPLOYABILTE DES JEUNES: UNE CONTRIBUTION CITOYENNE

I. La Problématique

Le problème de l’emploi et de l’employabilité des jeunes est au cœur des préoccupations des gouvernements à travers le monde. Il est d’une plus grande acuité dans les pays aux moyens limités, comme le Sénégal, qui éprouvent des difficultés de tous ordres à lui trouver solution. Du fait des dangers qu’il charrie, sa résolution, de façon intelligente et volontariste, prend les allures d’équivalent moral de la guerre.

Le dernier recensement général (RGPHAE, 2013) situe la population du Sénégal à 13 508 715 habitants, dont 6 735 421 hommes et 6 773 294 femmes. La moitié de la population est âgée de moins de 18 ans ; les moins de 20 ans représentent 52,7%, et les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 42,1% de la population globale. Avec un taux de croissance d’environ 2,5%, le Sénégal fait partie des pays dont la population double tous les 25 ans .

Cette population se caractérise aussi bien par sa jeunesse que par le fort taux de chômage des jeunes. Chaque année, environ 100.000 demandeurs d’emploi arrivent sur le marché du travail. Une faible portion de cette main-d’œuvre parvient à trouver du travail. Cela tient au fait, d’abord, que l’économie sénégalaise n’est pas suffisamment forte et diversifiée pour générer des emplois en rapport avec la disponibilité de la main d’œuvre théorique. A cela s’ajoute, le manque de qualification professionnelle.

En effet, environ 56% des demandeurs d’emploi ont moins de 35 ans ; 75,5% d’entre eux n’ont aucune qualification professionnelle et près de 53% d’entre eux n’ont jamais été scolarisés. Par conséquent, le bas niveau ou le manque de qualification professionnelle limite la capacité de ces jeunes à trouver un emploi. Inversement, les entreprises privées -dont les investissements sont d’ailleurs peu intensifs en main-d’œuvre- ne trouvent pas aisément les profils professionnels qui correspondent à leurs exigences d’emploi à temps voulu.

Ainsi, d’année en année, la main-d’œuvre disponible dépasse largement la capacité de l’économie formelle à absorber les cohortes successives de demandeurs d’emploi, et à transformer la structure de l’emploi dans le pays. Le nombre de chômeurs augmente inexorablement, et les laissés-pour-compte, sans qualification professionnelle, viennent grossir les rangs des marchants ambulants, des portefaix, des délinquants et autres marginaux, laissés à eux-mêmes et cibles faciles de toutes sortes de tentations et de manipulations.

L’Etat du Sénégal, qui n’a pas encore trouvé la parade, a essayé plusieurs outils , mais aucun n’a produit les résultats escomptés. Le clientélisme politique qui a caractérisé la mise en œuvre de ces initiatives explique, en partie, le peu de succès qu’elles ont eu à produire les résultats qu’on en attendait.

Face à l’ampleur du problème, les autorités de ce pays peuvent soit opter pour des expédients dictés par le désarroi ou trouver des solutions inédites qui permettent de desserrer l’étau du chômage des jeunes en attendant de lui trouver une solution plus pérenne. Par rapport à cette deuxième option, notre contribution propose des pistes de réflexion et d’action qui tiennent compte d’abord de nos capacités et ressources internes.

II. Les Pistes de réflexion et d’action

a) Pour l’Emploi des Jeunes

i. Réparation et réhabilitation des infrastructures publiques

Les infrastructures publiques sont le miroir le plus visible de la République. Elles constituent, en outre, le premier niveau de contact entre les citoyens et les services de l’Etat. Pour cette raison, elles doivent refléter la solennité, le décorum et la propreté que l’on est en droit d’attendre de la part des états qui se respectent. Au Sénégal, hélas, la plupart de nos infrastructures publiques sont dans un état de délabrement et d’insalubrité innommable, et personne, à commencer par ceux qui en ont la charge, ne semble s’en émouvoir outre mesure au-delà des constats de circonstance.

Dans les gouvernances, les (sous) préfectures, les commissariats de police, etc., les bureaux sont souvent désorganisés; les toilettes sont repoussantes de saleté ; les dossiers et archives sont mal classés ; les meubles et équipements cassés sont abandonnés dans des coins, avec une désinvolture qui frise l’irresponsabilité.

Les écoles primaires, pour la plupart, ne sont pas clôturées ; leurs cours ne sont ni pavées ni ombragées ; les commodités sanitaires sont défectueuses sinon inexistantes, les meubles de classe sont déglingués. Les enfants, qui commencent leurs premiers pas dans la vie, sont plongés et laissés dans ces conditions indignes que le seul manque de moyens ne peut justifier.

Face à cette situation, il nous semble impératif de mener des actions décisives pour mettre fin à cet état de fait. Le Sénégal ne peut plus et ne doit plus laisser son image se dégrader alors qu’il existe des voies et moyens pour régler le problème. Ceci peut se faire par le biais de l’emploi massif des jeunes dans un vaste programme de réparation et de réhabilitation des infrastructures publiques.

ii. Construction de Cases de Santé et Eradication des Abris Provisoires

Un rapport de l’USAID, daté de Septembre 2009 , notait que les cases de santé constituent la première alternative vers l’accès des soins de base pour les pays pauvres et en voie de développement, Ces dispensaires ruraux, qui sont la première ligne de protection des populations en zone rurale, ont pour rôle de fournir des soins de santé de base aux populations rurales éloignées des hôpitaux et des grandes cliniques. D’où leur importance primordiale dans le dispositif sanitaire du pays.

En 2009, le Sénégal comptait environ 2.200 cases de santé. Dans la politique sanitaire du pays, les cases de santé sont normalement construites, équipées, entretenues et gérées par les communautés, avec l’appui des partenaires au développement. Si on considère qu’il y a 13.240 villages au Sénégal, l’on se rend compte aisément de l’immense déficit en cases de santé. Cependant, du fait de leur manque de moyens, les communautés laissées à elles seules ne pourront pas résorber ce déficit de sitôt. Donc, l’Etat doit déroger à cette politique, et prendre le problème à bras le corps pour lui trouver une solution définitive.

Un autre problème qui est tout aussi préoccupant que les cases de santé est celui de la persistance des abris provisoires après plus de cinquante ans d’indépendance. Il n’y guère longtemps, un ministre de l’éducation disait, avec une insoutenable candeur, que « l’existence d’abus provisoires dans certaines localités [était] un mal nécessaire ». C’est là une posture qu’il n’est pas permis d’avoir ou de laisser prospérer.

Nos enfants constituent notre capital le plus précieux. Leur donner une éducation de qualité et dans les conditions de confort et de sécurité les meilleures doit être un sacerdoce pour l’Etat. C’est une question de responsabilité, d’honneur et de respect de soi-même. Nous ne pouvons plus tolérer de laisser des enfants, pour la plupart handicapés déjà par leurs origines modestes, trimer dans des abris de fortune qui n’honorent pas le pays.

Depuis peu, cependant, le Gouvernement semble avoir pris la pleine mesure du problème et parait disposé à lui trouver une solution. Lors de la visite d’une école élémentaire en Juin 2013, le Premier Ministre de l’époque estimait qu’il fallait environ 75 milliards FCFA pour remplacer les abris provisoires du Sénégal. En Conseil des Ministres du 17 Septembre 2014, le Chef de l’Etat engageait le gouvernement à hâter l’exécution du programme de construction et de réhabilitation d’infrastructures afin d’atteindre l’objectif de zéro abri provisoire à l’horizon 2017. Dans son édition du 13 Octobre 2013, le Soleil écrivait que le Gouvernement « [envisageait] de remplacer 6763 abris provisoires ». C’est là une résolution de sagesse qu’il faut saluer et qu’il faut vite traduire dans les actes si nous ne voulons pas qu’elle reste au niveau de vœux pieux.

Pendant longtemps, les gouvernements qui se sont succédé ont constaté et déploré l’existence de ces structures de fortune. Dans le même temps, et au fil des ans, beaucoup de ressources ont été investies dans des programmes et projets qui n’étaient ni plus prioritaires ni plus légitimes à recevoir ces fonds que les abris provisoires.

A présent, le problème est arrivé à un point tel que le négliger ne fera que le rendre encore plus difficile, voire impossible à résoudre. En même temps, et paradoxalement, il est aussi arrivé à un point où il constitue un formidable gisement d’emplois capable d’occuper un grand nombre de jeunes pendant une période plus ou moins longue. Donc, soutenir que les opportunités d’emploi des jeunes n’existe pas semble ne pas faire cas de cette évidence.

A notre avis, il est tout à fait possible de rallier les partenaires du Sénégal autour d’un vaste programme de remplacement des abris provisoires, un programme qui pourrait générer des milliers d’emplois décentralisés là où le chômage sévit le plus brutalement.

b) Pour l’Employabilité des Jeunes

i. Formation par le biais des Ateliers d’Apprentissage Professionnel (AAPs)

Le Sénégal dispose d’une stratégie et d’un plan d’action national de l’enseignement technique et de la formation professionnelle qui couvre la période de 2006 à 2015 . Le document contient l’ensemble de l’offre nationale en matière de formation professionnelle. Pour l’essentiel, il s’agit de programmes de formation destinés à combler les besoins du marché du travail en qualifications professionnelles, et qui produisent des ingénieurs et des techniciens supérieurs. On accède à ces formations moyennant un certain niveau d’éducation formelle, notamment le BAC et au-delà.

Cependant, du fait du taux d’achèvement relativement bas, environ 50% des jeunes enrôlés au primaire quittent l’école avant d’avoir complété six années d’instruction. Ces jeunes, non scolarisés ou déscolarisés, n’ont pas les qualifications requises pour être admis dans les centres de formation technique et professionnelle, et ne peuvent donc pas s’insérer dans le marché du travail.

Notre proposition intéresse ce groupe. Elle porte sur ce que nous appelons les Ateliers d’Apprentissage Professionnel (AAPs).

La force de l’Europe et des autres pays développés de la planète est d’avoir su, très tôt dans leur évolution historique, formaliser et valoriser les connaissances, techniques et procédés artisanaux pour nourrir et asseoir leur base industrielle. Au fil du temps, ils ont créé un nombre impressionnant de métiers dits artisanaux qui sont à la base d’industries florissantes telles que les industries du luxe et de la précision. A titre d’exemple, il est intéressant de noter qu’un récent arrêté français établit une liste officielle de 217 métiers de l’artisanat, répartis dans 19 domaines différents. Nous pensons que les AAPs présentent une formidable opportunité pour notre pays de se doter enfin des professions qui constitueront, à terme, la base de sa future configuration industrielle.

Les AAPs seront des centres d’apprentissage dans les métiers de l’artisanat. Ces ateliers pourront être hébergés dans les locaux réhabilités du patrimoine immobilier de l’Etat. Dans la phase initiale, nous proposons, la création de cinq (5) AAPs dans les régions de Dakar, de Thiès, de Louga, de Kaolack et de Casamance, répartis comme suit :

1. L’AAP des Métiers de la Bouche de Dakar (10 filières)

2. L’AAP des Métiers du Métal et de la Métallurgie de Thiès (13 filières)

3. L’AAP des Métiers du Cuir et des Arts et Traditions Populaires de Louga (9 filières)

4. L’AAP des Métiers des Arts Graphiques de Kaolack (20 filières)

5. L’AAP des Métiers du Bois de la Casamance (11 filières)

Le choix de ces zones n’est pas fortuit. Il tient compte de la tradition artisanale et industrielle des régions et de leur potentiel en ressources naturelles. Ces AAPs serviront de base pour amorcer le processus de la spécialisation régionale et de la labellisation des terroirs.

Les cinq AAPs de départ regroupent 63 filières. Si chaque filière forme 10 jeunes, des cohortes de 630 jeunes pourront ainsi être formées par cycle. Les quatorze autres AAPs pourront être mis en place après l’évaluation de la phase pilote. Avec cette approche, le Sénégal peut, à terme, changer drastiquement le profil de la main-d’œuvre nationale.

ii. Centres d’Incubation de Produits Informatiques (CIPIs)

Dans leur livre publié en 2006 , Alvin et Heidi Toffler écrivent que le monde est à l’orée « d’un changement véritablement historique et révolutionnaire. Nous basculons d’une économie basée sur des ressources naturelles rares vers une économie basée sur des données non-matérielles inépuisables, sur l’information et la connaissance. Ce changement engendrera de nouveaux domaines d’activités tels que l’hyper agriculture, la neurostimulation, les systèmes de santé sur mesure, les nanoceutiques, de nouvelles formes d’énergie, des systèmes de flux de paiement, ….les marchés spontanés, de nouvelles formes d’éducation, les armes non létales, la fabrication assistée par ordinateur, l’argent programmable, …et une myriade d’autres biens, de services et d’expériences. »

Ces changements, qui ont déjà commencé, trouvent leur faisabilité dans l’invention de nouveaux processus et produits industriels et dans les technologies de l’information. Ils vont totalement bouleverser le monde, et aucun pays n’y échappera. Pour cette raison il faut prendre conscience des nouvelles directions qui se dessinent, et se préparer, chacun dans la mesure de ses possibilités, pour ne pas se laisser distancer une fois encore.

La nature de ces changements, qui sont basés sur l’information et le savoir, est telle que des pays comme le Sénégal peuvent sauter des étapes et rattraper le train en marche, pourvu seulement qu’il existe une claire conscience des enjeux –et des opportunités. L’existence des sources ouvertes d’information rend possible l’accès à toutes sortes de ressources, et ouvre la voie à la créativité sans limite et à une plus grande pertinence dans les choix stratégiques.

Des pays comme les Etats Unis, le Canada, la Finlande, l’Irlande, l’Inde, ont senti la direction du vent très tôt et se sont alignés sur la ligne de départ depuis longtemps.

A titre d’exemple, nous notons que récemment, le Président Obama demandait aux jeunes Américains de ne pas jouer avec leurs téléphones, mais de les programmer, et un vaste programme fédéral est en train d’être mis en place pour concrétiser ce vœu. En France, des projets pilotes ont commencé à introduire le codage informatique comme matière scolaire à partir du primaire. Près de chez nous, en Afrique, le Nigeria et le Kenya sont en train de faire des efforts significatifs qui ne tarderont pas à donner des résultats intéressants dans les années à venir.

Ainsi, sous nos yeux commence à se créer le nouveau mandarinat de l’ère cybernétique. Le Sénégal, qui n’est pas le moins dépourvu des pays du monde, ne peut pas et ne doit pas ambitionner de rester en dehors de cette mouvance. Ses atouts actuels et à développer lui permettent amplement de revendiquer une place honorable dans le nouvel ordre mondial. Le Sénégal doit prendre conscience de son potentiel, et créer un environnement propice à l’éclosion massive des technologies de l’information, et préparer le terrain pour les mutations en vue.

C’est dans cette optique que nous proposons que des efforts soient faits, de façon résolue, pour stimuler la recherche et l’innovation dans le domaine des technologies de l’information. Nous devons créer des espaces d’investigation, de réflexion, et d’initiative tournées vers la recherche de solutions à nos problèmes de tous les jours. A cette fin, nous proposons la création de Centres d’Incubation des Produits Informatiques (CIPIs). L’objectif des CIPIs est de créer un environnement propice à la recherche, à la créativité, et à une collaboration étroite entre les chercheurs et les techniciens. Ces centres seront aussi des lieux de formation et d’approfondissement des connaissances.

A la différence de la concentration géographique de la Silicone Valley aux USA ou de Bangalore en Inde, le Sénégal pourrait opter pour une dispersion des centres d’incubation. Conformément à cette option, nous proposons que des centres soient installés dans chaque région du Sénégal, pour permettre aux talents de s’exprimer dans leur espace naturel, en tenant compte des spécificités, des préoccupations et des ressources locales.

Comme pour les AAPS, des locaux désaffectés du patrimoine bâti de l’Etat seront réhabilités et équipés pour héberger les CIPIs. Chaque CIPI sera géré par un Coordinateur qui sera l’interface avec la structure de suivi et de contrôle.

III. Le Financement

Le problème de l’emploi des jeunes est une bombe à retardement. Au Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde, ce problème pose de sérieux soucis aux décideurs parce qu’il renferme les germes de la déstabilisation des Etats. Par conséquent, sa résolution est une sur-priorité qui ne peut souffrir d’aucun atermoiement. Comme pour toute bombe, il faut désamorcer celle-ci pour ensuite la neutraliser. Il faut la prendre à bras le corps avec une volonté et une audace sans faille.

Le Sénégal n’est pas totalement démuni face à ce problème. Il existe des sources de financement potentielles qu’il faut explorer, et le pays dispose d’alliés, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui peuvent et qui doivent être mis en contribution pour trouver des solutions novatrices à ce problème qui ne disparaitra pas seulement par la force des incantations.

On se rappelle que le financement de l’aéroport AIDB a été, en partie, rendu possible par un prélèvement sur les billets d’avion ; de même, le COSEC tire son financement du prélèvement de 0.2% sur la valeur CAF des importations du Sénégal. Donc, nous avons et le précédent et l’expérience de ce genre d’opérations qui peuvent servir de base pour de nouvelles initiatives du même genre.

Fort de cette expérience, nous proposons la création d’un Fonds d’Appui à l’Emploi et à l’Employabilité des Jeunes (FAEEJ) qui pourrait être alimenté par:

1. Le prélèvement de 1 FCFA/par minute sur les appels téléphoniques entrants et sortants du Sénégal ;

2. Le prélèvement de 5 FCFA sur les billets d’avion ;

3. Le prélèvement de 1 FCFA sur les transactions bancaires ;

4. L’affectation de 1% de la TVA globale collectée.

Parallèlement à cette source de financement, le secteur privé national et multinational devra être sollicité pour apporter sa contribution sous forme de dons, de sponsorisation, de rabais, de prestations pro bono, etc.

Tout comme le secteur privé national, les partenaires au développement du Sénégal seront sollicités pour apporter leur contribution dans cet effort qui doit constituer un début de résolution du problème de chômage des jeunes. Comme indiqué plus haut, ces partenaires pourront fournir les équipements et l’assistance technique requise pour la mise en œuvre de plusieurs volets de ce programme. De même, les Organisations Internationales Non Gouvernementales (OINGs) seront sollicitées pour leur contribution et leur expertise à cet effort national.

Dans cette optique il est concevable de faire équiper les Ateliers d’Apprentissage Professionnel (AAPs) par les partenaires étrangers, sous forme de parrainage et/ou de sponsorisation. Ainsi, tel AAP pourrait être parrainé par tel partenaire, telle formation pourrait être sponsorisée par tel autre partenaire. De même, les OINGs doivent être mises à contribution, au-delà de leurs domaines et zones d’intervention traditionnels, dans le volet d’éradication des abris provisoires et de la construction de cases de santé.

Un aspect singulier de la proposition est le recours aux artisans à la retraite pour former les jeunes dans les AAPs. La France –à l’instar d’autres pays en Europe, en Amérique, en Asie– dispose d’un vaste vivier d’artisans de haute facture qui sont arrivés à l’âge de la retraite et que le Sénégal pourrait solliciter, à travers la coopération bilatérale.

En somme, il s’agit de forger une alliance de tous les acteurs qui opèrent au Sénégal et auxquels le Sénégal peut faire recours pour essayer de régler ce problème qui ne disparaitra pas de lui-même sans une action concertée, résolue et décisive. Pour tirer profit de ce qui est communément appelé la « dividende démographique », les secteurs publique et privé et les partenaires au développement du Sénégal doivent accepter d’unir leurs forces pour faire un investissement dont ils tireront tous profit. La création de filets de sécurité pour une jeunesse en errance et la valorisation de ce potentiel à travers la formation et l’apprentissage professionnels sont les gages les plus sûrs pour assurer la paix sur le front social et pour préparer le pays aux défis à venir.

Conclusion

Une structure de travail légère peut être mise en place pour opérationnaliser cette proposition. Nous ne nous y attarderons pas ici. Au besoin, cela fera l’objet de consultations ultérieures, si les idées de base sont retenues.

Nous notons simplement que cette contribution n’a pas pour objectif de se substituer au nécessaire travail de réflexion et de planification que l’ampleur et la nature du problème requièrent. Dans son rapport sur l’emploi des jeunes en Afrique au Sud du Sahara, la Banque Mondiale notait que « l’emploi des jeunes n’est pas un défi unidimensionnel. Sa résolution requiert une attention particulière à la qualité de l’éducation de base, à la formation pour améliorer la productivité des jeunes, et à l’élimination des obstacles qui freinent le progrès dans les domaines de l’agriculture, des entreprises familiales et du secteur de l’emploi moderne .»

En d’autres termes, il s’agira, pour la prochaine décennie, non seulement de créer des emplois dans le secteur formel, mais encore d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre qui évoluera dans le secteur informel. Cela nécessitera une bonne compréhension des facteurs qui conditionnent l’accès des jeunes à un emploi productif, en l’occurrence le capital humain et l’environnement des affaires avec comme corolaire, un changement en profondeur des politiques y relatives.

D’ici là et dores et déjà, il est plus que crucial de trouver des solutions de transition pour neutraliser l’angoisse des jeunes face à un futur incertain et les frustrations qu’elle engendre et qui sont grosses de menaces pour la société. C’est cela le sens qu’il faut donner à la présente contribution.

En outre, parallèlement aux solutions de transition, il est important de souligner l’impérieuse nécessité de focaliser notre attention sur les défis qui se font jour, et qui interpellent tous les pays du monde avec une grande urgence. Le monde est entré dans l’ère de la civilisation du savoir. Les processus les plus prosaïques font de plus en plus appel à des connaissances et à des compétences de plus en plus spécifiques au fur et à mesure que les pays se concentrent dans leurs nouveaux domaines d’excellence ou de choix stratégique. Les technologies de l’information sous-tendent toutes les sphères de l’activité humaine, et cette nouvelle donne imposera une redéfinition globale des relations entre les pays.

Beaucoup de nations se préparent déjà à ce « brave nouveau monde ». En Afrique, des pays comme le Kenya, l’Ethiopie et le Nigeria sont en train de tracer leur voie. Le Sénégal ne doit pas, ne peut pas faire exception. Notre approche stratégique doit être revue de façon intelligente en vue de la création d’un nouveau modèle économique articulé autour d’une ambition claire et forte axée sur nos avantages comparatifs existants ou à créer. En somme, il faudra rompre d’avec la méthode classique de planification linéaire pour tendre vers plus de pertinence et d’audace à la mesure de nos ambitions pour demain.

La jeunesse qui dirigera ce pays sous peu doit être préparée dès maintenant dans ce sens pour lui permettre de lutter à armes plus ou moins égales quand viendra le moment pour elle d’assumer et de jouer sa partition. La responsabilité de l’Etat est de savoir décoder les messages de fumée qui se profilent à l’horizon, et d’outiller la prochaine génération pour les défis à venir.

Falilou Diouf

