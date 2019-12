Hausse prix électricité

‘’Il avait promis de baisser la facture de l’électricité et même d’exporter de l’électricité dans la sous-région. Au finish c’est la hausse de la facture des goorgoorlu. Pour ma part, j’avais alerté depuis’’, se glorifie, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo dans ce qu’il appelle ‘’Questekki du mardi’’. Il rappelle avoir demandé à Makhtar Cissé, alors directeur de la Senelec, de prouver qu’il avait obtenu des gains de productivité.

‘’Mon point de vue est qu’il avait bénéficié de la baisse des prix des produits pétroliers. Les faits m’ont donné raison’’, a-t-il dit. ‘’Je défends depuis des dizaines d’années que l’émergence, c’est des institutions légitimes et l’électricité. Elle consiste à mettre un Etat sur une trajectoire d’industrialisation. C’est pourquoi quand Moustapha Diop, le ministre collaborateur de Macky Sall, nous promet l’industrialisation en deux ans, on rit pour ne pas pleurer.

Il a l’excuse de ne pas savoir ce dont il parle’’, a-t-il ironisé. Il considère qu’il est plus qu’urgent d’instaurer une gouvernance démocratique du gaz naturel. Mais également, il faut ‘’produire de l’électricité à prix compétitif et engager l’industrialisation et d’autre part, maximiser ses ressources en devises et soutenir une politique monétaire crédible’’.