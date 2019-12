Manifestation interdite de ‘’No lank, no ban’’ contre la hausse du prix de l’électricité, des journalistes se sont plaints d’attaques des forces de l’ordre.

D’ailleurs, le journaliste à Iradio, Migui Maram Ndiaye a été arrêté ce jour-là avant d’être relâché. Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) a jugé ces actes anormaux et a alerté l’autorité. Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur avec ampliation au Bureau Afrique de la Fédération internationale des journalistes et à Reporters sans frontières, le Synpics proteste ‘’suite à la violation de la liberté de la presse’’.

Mouhamadou Bamba Kassé et ses amis disent avoir constaté avec ‘’consternation et peine que de pareils écarts se produisent au Sénégal, notre pays qui a fait d’énormes progrès dans le domaine de la liberté de presse au point d’avoir été classé à la 49ème place de Reporters Sans Frontières dans le rapport 2019’’, lit-on dans la note reçue à EnQuête. Ils ajoutent qu’au-delà ‘’de ce classement, voir le Sénégal, pays de référence en matière de libertés démocratiques renouer avec telles dérives ne nous grandit pas’’.

…Aussi, l’organisation syndicale se dit ‘’ulcéré d’entendre un commandant de la Police Nationale du Sénégal donner l’ordre de “mater les journalistes” à la Place de L’indépendance. Il s’agit là d’une violence grave et sans précédent par un officier de police de la liberté d’informer. Le seul tort de nos confrères a été de vouloir donner corps à un principe constitutionnel, celui du droit des citoyens à disposer d’une information plurielle’’. C’est pourquoi, le Synpics ‘’interpelle l’autorité publique que vous incarnez sur cette violence gratuite que rien, même les contraintes liées au maintien de l’ordre, ne saurait justifier. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir restituer au commandement des forces de maintien de l’ordre tout le sens de ce devoir régalien de l’Etat, qui ne doit en aucun cas empêcher un journaliste d’accomplir son devoir’’.