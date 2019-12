“Rendez-vous chez les Malawas”, comédie sans intérêt: au secours, fuyons!

C’est à James Huth que l’on doit la saga “Brice de Nice” avec Jean Dujardin. C’est à lui aussi que l’on doit le consternant “Rendez-vous chez les Malawas”, au cinéma aujourd’hui. Un conseil: économisez votre argent.

Cette “comédie familiale bon enfant avec des personnages insupportables”, selon ses propres dires, revisite l’émission populaire “Bienvenue en terre inconnue”. Pour une émission diffusée le soir de Noël, Léo Poli (sous la perruque, Pascal Elbé) invite le présentateur vedette du 20 heures (Christian Clavier), l’actrice préférée des Français (Sylvie Testud), un humoriste (Ramzy Bedia) et un footballeur qui a le cerveau dans les crampons (Michaël Youn). Ils sont tous égocentrés, rien ne les intéresse si ce n’est leur petite personne. Ils ne s’entendent pas, ils ne respectent rien. Leur seul point commun: ils sont tous convaincus d’avoir atterri dans une tribu cannibale.

Le postulat de départ n’était pas mauvais mais rien n’est drôle, tout le monde s’agite et hurle sans raison valable. C’est un film sans intérêt ni ambition. Michael Youn qui, à l’écran semble se demander ce qu’il fait là, dénonçait récemment le comportement de diva Christian Clavier lors du tournage: “chiant”. “On n’est pas de la même génération… et on ne supporte pas de la même façon la chaleur… Christian, lui, était logé dans le formidable hôtel-palace du Cap.” Quand son personnage s’exclame donc qu’il est “en business avec les ploucs” lors d’un voyage en avion, c’est encore moins drôle que prévu.

Michael Youn n’a pas non plus “matché” avec Ramzy: “Il oublie de lire le scénario. Il ne savait pas ce qu’il devait jouer.” Et cette fainéantise se voit clairement à l’écran. Un film qu’il vaut mieux oublier aussitôt sorti.