Concession du Terminal pour les activités pétrolières et gazières – MLT en pôle position…

iGFM – (Dakar) On en sait davantage sur l’appel à candidatures lancé, par le Port autonome de Dakar, pour la concession du Terminal pour le développement et l’exploitation de bases de support logistique aux activités pétrolières et gazières. Selon Source A, dans le cadre du Contenu local, des sept offres, initialement, déposées sur la table de la commission des offres du Port autonome de Dakar, seules deux ont été, finalement retenues par la commission de réception des offres et envoyées au président de la République, Macky Sall, pour trancher.

Il s’agit de MLT, qui en termes d’offres sur le ticket d’entrée, arrive en tête, avec à la clef, 5 miliards F Cfa, et du « Groupement de logistique pétrolière » qui a mis sur la table 3.937.962.100 F Cfa.

Si en termes d’offres pour le ticket d’entrée, « MLT » de Ndiankou Mbengue caracole en tête, avec ses 5 milliards F CFA, la réalité est tout autre, dans la partie investissement. En effet, le soumissionnaire « Groupement de Logistique Pétrolière » a proposé un montant de 34.145. 186. 000 plus 5.018.071.000 F CFA, alors que les 6 autres candidats tournent entre 6 et 19 milliards F cfa.

Ce montant si élevé pourrait-il peser sur la balance, quand le président Macky Sall devra porter son choix sur le soumissionnaire final. Pas si évident que ça, et pour cause. Dans un passé récent, des entreprises ont fait miroiter à l’Etat de mirobolantes promesses, concernant la réalisation d’infrastructures, sur fond de plusieurs dizaines de milliards de F Cfa, mais une fois que les marchés en question ont été attribués, leurs engagements ont souvent fondu comme beurre au soleil.

IGFM