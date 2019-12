Le plan du Real Madrid pour s’offrir Mbappé

Le Real Madrid n’a pas renoncé à l’idée de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Si l’opération pourrait atteindre un montant record, le club madrilène doit d’abord convaincre le champion du monde tricolore et le PSG, peu enclin à s’en séparer.

L’été 2020 s’annonce déjà particulièrement chaud sur Paris. Outre une éventuelle canicule, la capitale tricolore risque de vibrer et de prendre quelques degrés supplémentaires au fur et à mesure du mercato du PSG. Si le feuilleton entre Neymar et le Barça devrait reprendre de plus belle, celui de Kylian Mbappé avec le Real Madrid pourrait passer à la vitesse supérieure.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé discute toujours avec Paris pour prolonger l’aventure en Ligue 1. Mais le Real espère bien rafler la mise et faire capoter les négociations entre le club francilien et le buteur de 21 ans. Selon le quotidien AS, les dernières sorties du Real à propos du Français vont clairement en ce sens.

L’opération séduction est lancée

Si en 2018, le club merengue avait démenti un intérêt pour le champion du monde 2018 via un communiqué, cela n’a pas été le cas en 2019. Avant les matchs face au PSG en Ligue des champions cet automne, Zinedine Zidane a même déclaré sa flamme à Kylian Mbappé lors de plusieurs conférences de presse.

Idem pour certains cadres de l’équipe madrilène comme Sergio Ramos ou encore Dani Carvajal. “Les meilleurs joueurs doivent jouer au Real Madrid, c’est pour cela que sa signature serait une bonne chose”, avait notamment lancé le latéral espagnol mi-décembre. Avantage non-négligeable dont le club espagnol compte bien profiter, Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour le…