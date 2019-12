Le Président Macky Sall : «Je souhaite des échanges constructifs en toute liberté»

«Je souhaite que ces échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif en toute liberté, mais aussi en toute responsabilité parce qu’il s’agira non de débats crypto-personnels mais d’un dialogue ouvert et sincère, sur des questions d’intérêt national», a dit le président de la République, Macky Sall, ce 26 décembre au cours de la cérémonie d’installation, des membres du comité de Pilotage du dialogue national.

Au demeurant, dit-il, «suivant les dispositions pertinentes de la Constitution, il revient au chef de l’Etat investi de la confiance et du mandat du peuple, de définir la politique de la nation, c’est le principe même de la démocratie».

Le Président assure toutefois qu’il sera «à l’écoute pour la mise en œuvre de toutes les décisions, de toutes les conclusions consensuelles du dialogue». Il a instruit le gouvernement à être à la disposition du Comité de Pilotage, dans la mise en œuvre de la mission qui lui a été confiée.

