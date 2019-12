Liverpool écrase Leicester et la Premier League

Inarrêtables Reds! Lancés à toute allure vers le titre de champion d’Angleterre, les hommes de Jurgen Klopp ne se sont pas arrêtés à Leicester. Brillants et flamboyants, les Reds ont écrasé leur dauphin et font un pas de plus vers le titre.

Rédaction 26-12-19, 22:53 Dernière mise à jour: 23:01

Liverpool a assommé encore un peu plus la concurrence en l’emportant sur la pelouse de son dauphin Leicester (0-4) jeudi dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Les Reds (52 pts) comptent désormais 13 unités d’avance sur Leicester (un match de plus) et quatorze sur Manchester City. Divock Origi a disputé les vingt dernières minutes pour Liverpool tandis que Dennis Praet, sorti à la 72e, et Youri Tielemans étaient titulaires dans le camp adverse.

Dix-sept victoires et un seul petit match nul ! Le bilan de Liverpool depuis l’entame du championnat est tout simplement stratosphérique. Tout comme la prestation des troupes de Jurgen Klopp encore jeudi face aux “Foxes”.

Si Mohamed Salah et Sadio Mané n’ont pas trouvé le chemin des filets, Roberto Firmino a marqué la rencontre de son empreinte en signant un doublé (31, 75). Après l’ouverture du score du Brésilien en première période, Liverpool a profité d’une faute de main du défenseur Caglar Soyuncu dans son rectangle pour prendre le large grâce à James Milner (71).

Le deuxième but de la soirée de Firmino a ensuite éteint les derniers espoirs de Leicester de revenir dans cette rencontre. Trent Alexander-Arnold, auteur également de deux assists, a ensuite conclu la soirée d’une merveille de frappe croisée pour fixer le score à 0-4 (78).