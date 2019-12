Louga : de jeunes comédiens formés aux techniques fondamentales du théâtre

Louga, (APS) – Une dizaine de jeunes comédiens de Louga ont bouclé jeudi une formation d’une dizaine de jours sur les techniques fondamentales du métier de théâtre grâce l’association “Holaré” basée à Lyon (France), a appris l’APS.

Le comédien lougatois, Mbaye Ngom, membre de l’Association est à l’initiative de ce projet.

“Nous avons initié cette formation théâtrale qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de formation professionnels d’acteurs au Sénégal. Nous avons travaillé avec 13 jeunes comédiens qui sont déjà dans le métier, mais qui n’ont pas eu la chance de se former”, a-t-il dit.

S’exprimant au terme de la formation qui a duré 12 jours, Mbaye Ngom a soutenu que l’objectif est “de faire de cet atelier une formation professionnelle qui pourra aboutir, à l’avenir, à une école de théâtre”.

“Nous voulons que la formation évolue vers des modules qui seront dispensés en une ou deux ans, et qu’à la fin de la formation qu’il y ait des étudiants stagiaires. Nous voulons que ce projet aboutisse à une structure de théâtre qui forme des acteurs”, a-t-il insisté.

Selon Mbaye Ngom, “pour cette première édition au Sénégal, nous avons jugé nécessaire de discuter d’abord avec des jeunes, leur poser des questions et les écouter pour connaître leurs attentes dans le domaine du théâtre et de la formation”.

“Nous ne voulions pas venir avec notre théâtre d’ailleurs, français, belge ou autres. Nous voulions que ce théâtre que nous allions leur apprendre vienne d’eux et réponde à leurs besoins”, a expliqué M. Ngom.

“Pour cette présente formation, nous allons aider ces jeunes comédiens à se professionnaliser. A notre retour en France, notre association va tout mettre en œuvre pour leur donner les moyens et concrétiser ce projet”, a-t-il promis.

Pour Gabriella Alarcon Fuentes, membre de l’Association et formatrice à l’atelier, cette formation vise à “travailler sur les fondamentaux” et à “revenir sur les essentiels du métier de comédien et les techniques de théâtre”.

Les membres de l’association théâtrale souhaitent faire de cet art au Sénégal, “un outil essentiel d’émancipation personnelle”, de favoriser “la coopération et la solidarité entre des comédiens et artistes français et sénégalais”.

Une prestation théâtrale des jeunes comédiens lougatois devant leur public a mis fin à cette formation saluée par les bénéficiaires.

SK/ASB/AKS

Tweet