Mercato: La folle liste des joueurs libres à l’été 2020

De nombreuses stars du football européen sont en fin de contrat en juin 2020 et devraient ainsi agiter, d’une manière ou d’une autre, le mercato hivernal.

Ils seront libres dans six mois. Et pourront, surtout, négocier leur futur point de chute dans cinq jours, à compter du 1er janvier 2020 (assortis sans doute d’une belle prime à la signature s’ils ne prolongent pas d’ici là). Parmi eux, il y a des champions du monde, un ballon d’Or et des multiples vainqueurs de championnats nationaux.

Christian Eriksen (Tottenham)

Le Danois de Tottenham, seulement 27 ans, est en perte de vitesse cette saison. En contact avec le Real Madrid l’an passé, l’ancien de l’Ajax n’a finalement pas quitté Londres. Son agent, Martin Schoots, prospecte auprès des plus grands clubs européens. L’éventualité de voir Christian Eriksen ne pas prolonger à Tottenham n’est pour l’heure pas entérinée.

Blaise Matuidi (Juventus Turin)

Le champion du monde français, arrivé l’été 2017 à la Juventus, est en fin de contrat en juin 2020. Blaise Matuidi se plaît en Italie. Très apprécié à Turin, dont il a déjà porté le brassard de capitaine, la tendance aujourd’hui est de voir le Français prolonger.

Edinson Cavani (PSG)

Edinson Cavani a trouvé un accord avec l’Atletico de Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est en fin de contrat le 30 juin 2020 et le club de la capitale ne souhaite pas renouveler son contrat, malgré sa volonté de rester. Selon nos informations, le PSG est ouvert à l’idée…