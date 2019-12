Trois mouvements citoyens Nittu Deug, Sénégal Notre Priorité et Gilets Rouges, appellent à une manifestation pacifique, ce mardi 31 décembre, avec ou sans autorisation, à la Place de la Nation et à la place de l’Indépendance. C’est ce que révèle la Tribune, soulignant qu’ils étaient réunis, hier, au siège d’Amnesty, et se disent prêts à braver l’autorité pour la libération de Guy Marius Sagna et Cie et l’annulation de la hausse du prix de l’électricité.

