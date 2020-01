L’Australie ravagée par les flammes, des milliers de touristes sommés d’évacuer

Des milliers de touristes ont été appelés à évacuer les zones touristiques de la côte sud-est de l’Australie, jeudi, avant l’arrivée d’un nouveau pic de chaleur qui va favoriser la progression des incendies qui ravagent le pays.

Les zones touristiques de la côte sud-est de l’Australie évacuées, jeudi 2 janvier. Des milliers de touristes ont 48 heures pour quitter ces zones avant l’arrivée d’un nouveau pic de chaleur, samedi, qui va favoriser la progression des immenses incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs semaines.

Hors de contrôle, ces feux ont déjà provoqué la mort d’au moins huit personnes en 48 heures et pris au piège de nombreux touristes.

Les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud ont demandé, jeudi matin, aux touristes de quitter les lieux dans une zone côtière de 200 kilomètres de long, depuis la pittoresque ville de Batemans Bay (à environ 300 km au sud de Sydney) vers le sud et l’État de Victoria.

Au moins 18 personnes sont décédées depuis le début de la saison des feux, en septembre. Un bilan humain qui pourrait encore s’alourdir. Les autorités de l’État de Victoria ont affirmé, jeudi, que 17 personnes étaient portées disparues à travers son territoire.

#Smoke from #Australia is thinning out further today as it now moves over the North Island of #NewZealand (combined with cloud too).

The main plume lies over the North Island for Thursday. A secondary weaker plume is covering a few parts of the South Island.

10:50am NZDT Jan 2: pic.twitter.com/LiUayB0qM2

— WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) January 1, 2020

Évacuation la plus importante jamais réalisée

La journée de samedi pourrait être pire que celle de mardi, jusqu’ici la plus meurtrière depuis le début de la crise. Des rafales de vent soutenues et des températures supérieures à 40°C, conditions propices pour attiser les innombrables incendies en cours, sont attendues.

De nombreux touristes ont passé deux nuits isolés dans des zones privées d’électricité et de communications, avec de maigres réserves de nourriture. Les autorités ont toutefois réussi à sécuriser quelques routes pour leur permettre de partir.

L’évacuation de la zone interdite aux touristes va être “la plus importante jamais réalisée dans la région”, a souligné le ministre des Transports de Nouvelle-Galles du Sud, Andrew Constance, sur la chaîne ABC.

Plus de 400 maisons détruites

Le directeur adjoint du service des pompiers de l’État, Rob Rogers, a affirmé que les pompiers étaient incapables d’éteindre ou même de contrôler les incendies en cours.

“Le message c’est qu’il y a tellement de feux dans cette zone que nous ne sommes pas en capacité de les contenir”, a-t-il déclaré à ABC. “On doit juste s’assurer qu’il n’y a plus personne sur leur chemin”.

Les autorités n’ont pas encore pu entrer en contact avec tous les habitants des régions rurales les plus isolées.

Fires on the south coast areas are already impacting on properties. Threats will get worse this morning as winds strengthen. Do not underestimate how dangerous these fires are. Don’t rely on warnings as fires moving very quickly #nswrfs

— Rob Rogers (@robrfs) December 30, 2019

Ces derniers jours, plus de 400 maisons ont été détruites. Un nombre qui devrait augmenter considérablement au fur et à mesure que les pompiers atteignent les hameaux les plus retirés, pour constater l’étendue des ravages.

Des navires et avions militaires ont été déployés, ainsi que des personnels d’urgence, pour convoyer de l’aide humanitaire et évaluer les dégâts dans les régions les plus isolées.

Our ADF is getting on with the job they have been engaged in for months now, supporting our firefighters. https://t.co/WsPWmRNWg7

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 31, 2019

Prendre des mesures contre le réchauffement climatique

Depuis le début de la saison des incendies, plus de 1 300 maisons ont été réduites en cendres et 5,5 millions d’hectares sont partis en fumée, soit une zone plus vaste qu’un pays comme le Danemark ou les Pays-Bas.

Cette crise sans précédent a donné lieu à des manifestations pour demander au gouvernement de prendre immédiatement des mesures contre le réchauffement climatique. Réchauffement qui serait, selon des scientifiques, à l’origine de ces incendies plus précoces, plus longs et plus violents que jamais.

Le Premier ministre Scott Morrison, qui a renouvelé son soutien à la lucrative, mais très polluante, industrie du charbon australienne, est très critiqué.

Jeudi, il a donné sa première conférence de presse depuis ce regain des incendies. Celui-ci a alors assuré “qu’absolument tous les efforts” sont déployés pour venir en aide aux habitants les plus touchés.

Dans le même temps, il a invité la population à faire “confiance à tous ceux qui luttent contre les incendies” tout en défendant sa politique en matière de changement climatique, qu’il a qualifiée de “sensée”.