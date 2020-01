L’océan Pacifique Sud dépasse de six degrés sa température normale

Dans le Pacifique Sud, à l’est de la Nouvelle-Zélande, une surface rouge foncé est apparue sur les cartes de chaleur. La surface de l’eau de mer est jusqu’à six degrés plus chaude que la normale. Un phénomène unique qui peut avoir été causé par un “anticyclone” ou un manque de vent.

Rédaction 27-12-19, 18:58 Dernière mise à jour: 19:01 Source: Guardian

La gigantesque tache rouge, qui est environ quatre fois plus grande que la Nouvelle-Zélande, s’étend sur l’océan Pacifique Sud. Le tableau indique une température de 15 degrés. En réalité, elle doit approcher les 20 degrés.

“Il fait plus chaud que d’habitude”, explique James Renwick, chercheur en climatologie et professeur de géographie à l’Université Victoria de Wellington. “Et le fait qu’il y fasse au moins quatre degrés de plus que la moyenne est particulièrement frappant. Normalement, la température de la mer ne varie pas beaucoup”.

Cause

Le climatologue n’exclut pas la possibilité que la température chaude de l’océan soit liée à l’émission de gaz à effet de serre. Par contre, il croit davantage à une conséquence du manque de vent dans la zone. Selon lui, c’est la combinaison d’une zone de haute pression et d’un manque de vent: “C’est probablement une fine couche d’eau qui s’est réchauffée et il n’y a pas eu assez de vent ces dernières semaines pour la refroidir”.