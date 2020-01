Voici le pull que tout le monde s’arrache

C’est officiel, le grand froid est arrivé. Malgré la brume qui nous empêche de voir à plus de 10 mètres, il est toujours possible d’être stylée qu’importe les conditions météorologiques. Alors fini les gros pulls qui nous encombrent, la nouvelle tendance cet hiver, c’est le pull zippé.Que ce soit sur les podiums des grands défilés ou dans nos magasins préférés de prêt-à-porter, le pull zippé est partout. Confortable et chaud comme ceux que l’on possède déjà, il a tout de même ce détail qui change tout : le zip. À la différence d’un hoodie, la fermeture éclair ne va pas jusqu’au bout du pull. Il s’arrête de telle sorte à ce qu’il nous fasse un beau décolleté. Un petit coup de chaud ? Et hop, il suffit de déziper le haut du pull : efficace et pratique. Les influenceuses sont évidemment les premières à se l’arracher. Voici quelques looks à copier sans modération.

Pour rester au chaud cet hiver, il y a plusieurs recours : doudoune XXL, chaussettes en laine ou hoodies. Mais si vous voulez miser sur une pièce un peu plus chic, voici la solution pour passer l’hiver tout en étant looké.C’est officiel, le grand froid est arrivé. Malgré la brume qui nous empêche de voir à plus de 10 mètres, il est toujours possible d’être stylée qu’importe les conditions météorologiques. Alors fini les gros pulls qui nous encombrent, la nouvelle tendance cet hiver, c’est le pull zippé.Que ce soit sur les podiums des grands défilés ou dans nos magasins préférés de prêt-à-porter, le pull zippé est partout. Confortable et chaud comme ceux que l’on possède déjà, il a tout de même ce détail qui change tout : le zip. À la différence d’un hoodie, la fermeture éclair ne va pas jusqu’au bout du pull. Il s’arrête de telle sorte à ce qu’il nous fasse un beau décolleté. Un petit coup de chaud ? Et hop, il suffit de déziper le haut du pull : efficace et pratique. Les influenceuses sont évidemment les premières à se l’arracher. Voici quelques looks à copier sans modération.