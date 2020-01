Aya Nakamura à l’affiche du festival Coachella

La chanteuse française figure sur l’affiche de l’édition 2020 du célèbre festival Coachella.

C’est l’un des événements musicaux les plus attendus et les plus suivis au monde. Le festival Coachella, qui se tient chaque année dans le désert californien, aux États-Unis, vient tout juste de dévoiler son affiche. Et on y retrouve notamment le nom d’Aya Nakamura.

La chanteuse se produira les samedi 11 et 18 avril sur la scène du festival aux côtés de Travis Scott, Flume, Mika ou encore Carly Rae Jepsen.

Aya Nakamura n’est pas la seule artiste française à figurer sur l’affiche de Coachella. Le groupe L’Impératrice et le musicien SébastiAn seront également de la partie.

Le premier week-end est déjà complet, mais il reste encore des places pour le second sur le site officiel de Coachella.