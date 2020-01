Le bébé né sans peau défie tous les pronostics

Ja’bari Gray est né l’année passée dans un hôpital texan. Le bébé est né sans peau sur la plus grande partie de son corps. Les médecins ne misaient pas gros sur ses chances de survie. Il a défié toutes les statistiques. Ses parents ont célébré son premier anniversaire avec une fête sur le thème de Baby Shark.

Ja’bari a reçu d’innombrables greffes de peau au cours de sa première année sur terre. Il a pu sortir de l’hôpital en novembre. Pour le soigner, les médecins du Texas Children’s Hospital cultivent de la peau en laboratoire. L’enfant peut désormais prendre un bain et ses parents peuvent le prendre dans leurs bras, comme n’importe quel autre bébé.

La condition du bébé n’a été identifiée qu’à sa naissance. Lors d’une échographie à 37 semaines de grossesse, son rythme cardiaque avait anormalement baissé et il ne prenait plus de poids. Une césarienne d’urgence a été décidée le 1er janvier. C’est là que les médecins ont vu qu’il n’avait de la peau que sur son visage, sur ses jambes et ses bras. Personne ne sait pourquoi c’est arrivé.