Le Grand-Théâtre national baptisé «Doudou Ndiaye Coumba Rose»

En hommage au célèbre musicien percussionniste sénégalais décédé le 19 août 2015 à l’âge de 85 ans, le Grand-Théâtre national est désormais baptisé Grand Théâtre national « Doudou Ndiaye Coumba Rose

Bâti sur une superficie de 6 hectares, cet édifice de six étages et d’une capacité de 1 800 places, avec 206 pièces pour les artistes, le Grand Théâtre national de Dakar, est considéré comme le plus grand de l’Afrique de l’Ouest.

Fruit de la coopération Sino-sénégalaise, la construction du Grand Théâtre national avait coûté la somme de 16 milliards F CFA, dont 14 milliards F CFA financés par la partie chinoise et 2 milliards F CFA en guise de contrepartie de l’État du Sénégal.