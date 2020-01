Rihanna dévoile sa nouvelle collection de lingerie pour la Saint-Valentin

Pour célébrer la fête des amoureux, Rihanna, 31 ans, s’est associée à l’un de ses designers préférés, Adam Selman, pour une collaboration spéciale Savage x Fenty.

Le créateur américain à l’origine de la “robe nue” emblématique de Rihanna pour les CFDA Fashion Awards de 2014 propose des soutiens-gorge à fermeture éclair et de sous-vêtements destinés à laisser libre cours à son imagination.

Les 19 pièces ultra sexy se présentent sous la forme de deux collections: “Locket Down” et “Down the Aisle”.

Cette lingerie aussi sexy que possible associe zip et vinyle, brassières triangle, culottes échancrées et dentelle brodée de cœurs.

La collection Adam Selman for Savage x Fenty est disponible en ligne depuis le 1er janvier 2020.