Deal Macky-Idy: Moustapha Diakhaté invite les parties incriminées à édifier le peuple sénégalais

Suite aux révélations de Cheikh Yérim Seck sur le deal entre Macky Sall et Idrissa Seck, l’ancien ministre-conseiller du président de la République, Moustapha Diakhaté a invité les parties incriminées, à édifier le peuple sénégalais sur les tenants et aboutissants de cette affaire.

« Compte tenu de la gravité de la révélation, les parties incriminées doivent apporter des réponses précises pour édifier le peuple sénégalais sur les tenants et aboutissants de cette affaire », a écrit M. Diakhaté sur sa page Facebook.

A l’en croire, « si les propos de Monsieur Cheikh Yérim Seck selon lesquels le Président Macky Sall accorde des largesses financières à Monsieur Idrissa Seck, qu’ils se sont parlés et sont tombés d’accord, sont exacts, les Sénégalais peuvent légitimement considérer que le dialogue national est une trouvaille pour couvrir un deal politique et non pour faire avancer leur pays ».

Idrissa Seck et Karim Wade sont sur la short-list de Macky Sall pour sa succession à la tête du Sénégal. La révélation est du journaliste et analyste politique Cheikh Yerim Seck, qui affirme avec conviction que le chef de l’État est entré en contact avec le fils de Wade, par l’intermédiaire d’un médecin dont il a préféré taire le nom.

Mieux, l’administrateur du site Yerim Post révèle que le chef de l’Apr est également en contact avec l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. (Depuis l’annonce des résultats de la dernière Présidentielle, Macky Sall et Idrissa n’ont pas rompu le contact. Ils s’entendent régulièrement après la médiation d’une forte personnalité. Je me demande même s’il n’y a pas eu un échange de teranga (présents) entre les deux », révèle l’ancien de “Jeune Afrique”, qui était l’invité de la journaliste Aissatou Diop Fall sur le plateau de Face2Face.