Dr Safietou Thiam : « Un fonds mondial de 25 millions d’Euro est alloué au Sénégal »

iGFM– (Dakar) – Pour appuyer le Conseil National de Lutte contre le Sida dans sa mission de coordination, il a été mis en place depuis 2007 au Sénégal, une structure à caractère consultatif dénommée Forum des partenaires.

Ce Forum des partenaires est une assemblée représentative de tous les acteurs de la réponse nationale. Il regroupe en son sein les responsables des différentes structures et mécanismes de coordination dont les comités sectoriels et régionaux de lutte contre le Sida, les représentants des structures, organisations et institutions de mise en œuvre et de recherche, les partenaires techniques et financiers.

La secrétaire exécutive du CNLS, Dr Safiatou Thiam, a insisté sur l’importance du thème de ce forum « accélérer et pérenniser la riposte pour l’élimination du Sida d’ici 2030 ».

Et selon Dr Thiam, « le fonds mondial a alloué au Sénégal un fond de 25 millions d’Euro » qui sera mobilisé en Avril 2020. Une revue qui va leur permettre de se préparer dans l’avenir.

Mariem SALL

