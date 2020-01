Incendie du marché Petersen: des installations anarchiques à l’origine du feu, 4 magasins consumés, plusieurs millions perdus

L’on en sait un peu plus sur l’incendie qui s’est déclaré ce matin au marché au Petersen. Selon le lieutenant des sapeurs-pompiers, Arona Diallo qui a conduit les opérations de secours, une installation anarchique est à l’origine du feu. Il a également déploré la difficulté d’accès sur les lieux, l’encombrement et la promiscuité des lieux. 4 magasins ont été consumés et plusieurs millions perdus, selon des témoins, mais aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.