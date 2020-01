Médias : Les membres de la Commission de la carte nationale de presse nommés

iGFM -(Dakar) Les membres de la Commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis et de l’expérience ont été nommés, informe un communiqué du Ministère de la Culture et de la Communication. La Commission comprend huit (8) membres titulaires et huit (8) membres suppléants.

Selon l’arrêté ministériel, cette commission est «seule compétente pour reconnaître la qualité de journaliste ou de technicien aux faisant-fonctions non titulaires des diplômes délivrés par les écoles de formations professionnelles». Elle est «la seule habilité à délivrer la carte nationale de presse».

La carte nationale de presse est attribuée pour une durée de trois ans aux journalistes et techniciens des médias. Son renouvellement doit être demandé par l’intéressé au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration

