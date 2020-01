Me Sidiki Kaba : « l’action c’est le résultat que les sénégalais attendent … »

iGFM – (Dakar) – Élu dans la clarté par le peuple sénégalais avec plus de 50%, selon Me Sidiki Kaba, « c’est un mandat fort qui lui est donné ».

Ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba encense le Président Macky Sall. D’après lui, il serait déloyal et même une forme de trahison que de vouloir remettre en cause les actions du Président en agissant de façon clandestine, en n’étant pas au service de cette vision qui doit être traduite en termes de prospérité pour les sénégalais, en termes d’emploi pour les jeunes, en termes de l’électricité, mais aussi d’accès aux services sociaux de base comme l’eau que le gouvernement doit porter.

« Que ceux qui sont dans le gouvernement doivent accompagner le Président de la République dans l’ordre politique qui a été validé par le peuple », déclare le Ministre des Forces Armées.

Il continue, « je m’adresse à ceux qui sont dans l’APR, dans la coalition BBY. Ils doivent l’aider à réaliser par ce que c’est avec eux qu’il a eu la victoire, réaliser sa vision qui est aujourd’hui une vision qui se décline dans le 535 à savoir : les 5 initiatives fortes, les 3 programmes à l’échelle nationale et les 5 accès universels ».

Marieme SALL