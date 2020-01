PSE : Ziguinchor a bénéficié d’une enveloppe de 342.167.523.027 FCFA

iGFM – (Dakar) Depuis l’avènement du Président Macky Sall à la magistrature suprême, la région de Ziguinchor a, à en croire les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, bénéficié d’une attention particulière dans la définition et l’exécution des politiques publiques. Ceci a permis de mettre en œuvre un ensemble de projets et programmes afin de répondre à toutes les attentes d’une région aux potentielles énormes. «A ce titre, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent, le gouvernement du Sénégal sous l’impulsion du Chef de l’Etat Macky Sall, la région de Ziguinchor a bénéficié d’une enveloppe financière de 342.167.523. 027 FCFA pour contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de la région », a laissé entendre hier, face à la presse, le coordonnateur du comité scientifique du groupe d’information républicain (GIR), Ansoumana Sané.

Dans le domaine de l’emploi des jeunes, «le projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes de 18 milliards de FCFA dont l’antenne régionale est déjà en place à Ziguinchor, le PAPEJ pour le financement des jeunes porteurs de projets. Il s’y ajoute aussi la 3 FPT qui offre des bourses et programmes de formation aux jeunes dans divers domaines tels que l’agriculture, la mécanique etc… », a ajouté M. Sané. Le coordonnateur du GIR a saisi par ailleurs l’occasion pour annoncer la venue ce samedi à Ziguinchor des ministres de l’Emploi, de la Formation Professionnelle Dame Diop et du ministre de l’Economie, de la Coopération et du Plan Amadou Hot. «Sous forme de panel, ils feront des communications, à travers un panel ouvert, sur l’emploi, la formation professionnelle, la convention entre Etat/Entreprise, le bilan de ce qui a été fait mais aussi et surtout les perspectives sur ce qui sera fait durant les cinq (5) prochaines années en terme de projets et programmes en direction des jeunes.

Quand à Amadou Hot, il fera une importante communication sur le financement des projets et programmes pour le développement de la région de Ziguinchor, sur la zone économique et l’agropole avant de faire le bilan de ce qui a été fait en terme de volume financier», a indiqué Ansoumana Sané. Portant en bandoulière les réalisations du Président Sall dans la région, «malgré toutes ces actions en faveur des populations, la majorité présidentielle de la région n’est pas parvenue à asseoir une communication à même d’enregistrer l’adhésion auprès du Président Macky Sall. Les dernières élections présidentielles en sont une parfaite illustration. D’où le besoin urgent de renouer avec la sensibilisation et les actions sur le terrain pour une redynamisation des actions politiques», a conclu Ansoumana Sané et ses camarades.

IGFM