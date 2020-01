Makhtar Cissé annonce une baisse de l’électricité à l’horizon 2022-2023

iGFM – (Dakar) Au moment où le collectif se prépare pour une marche contre la hausse du prix de l’électricité, le ministre de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé, lui annonce une baisse de l’électricité à l’horizon 2022 et 2023. «En 2012 plus de 1648 villages ont été électrifiés et nous sommes passés à 4276 en 2019 ce qui prouve que les localités qui ont bénéficié de l’électricité ont doublé ».

Makhtar Cissé n’a pas manqué l’occasion d’annoncer au micro de la RFM que « la mission de la commission de régulation du secteur de l’électricité va passer à la commission de régulation du secteur de l’énergie pour englober les hydrocarbures et que sur les 17 blocs du bassin sédimentaires 10 sont sous contrat avec des découvertes de pétrole et de Gaz dans trois blocs ». Pour lui, «ces résultats non négligeables nous permettent d’être optimistes pour mobiliser 4 mille milliards sur les 05 prochaines années pour financer la mise en œuvre de la politique sectorielle».

Le ministre de l’Energie a donné cette information à Mbour lors d’un atelier de renforcement des parlementaires sur des questions liées au secteur du pétrole et du Gaz.

Hawa Signaté