Rencontre Wade-Noo Lank: «Thiat n’a pas boycotté»

iGFM-(Dakar) Son absence lors de la rencontre entre le collectif Noo Lank et le Pape du Sopi, Abdoulaye Wade a fait couler beaucoup d’encre. Des rumeurs ont même annoncé que Thiat aurait boycotté la rencontre avec Wade pour montrer son désaccord par rapport à l’initiative dudit collectif qu’il avait jugé incohérente. Joint par iGFM, ce vendredi le rappeur, membre du Groupe de rap Keur Gui a démenti ces rumeurs avant de donner les vraies raisons de son absence.

« Il ne s’agit pas de ça. Il faut juste comprendre que Thiat ne faisait pas partie de la délégation qui a été choisie pour rencontrer l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade. C’est seulement ça. « , a expliqué Thiat.

L’activiste a également confié à nos confrères de Dakaractu qu’il se réjouit de l’adhésion de Wade au combat du collectif Noo Lank. Il parle d’une victoire de la société civile.

Pour rappel, la rencontre entre Me Abdoulaye et le collectif pour la lutte contre la hausse du prix de électricité a eu lieu mercredi dernier, au domicile de l’ancien président de la sis au Point E. Il faut également noter que l’initiative a été portée par le collectif qui, selon son coordonnateur Fadel Barro, étale sa stratégie de création ou de mise sur pied d’un large consensus et d’une convergence des synergies.