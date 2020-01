Affaire des faux billets de banque : La Cour d’appel dit non à Thione Seck

Le verdict est tombé ! La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar vient d’infirmer, ce lundi, le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar dans l’affaire des faux billets de banque. Ainsi, le leader de Raam-Daan, Thione Seck sera jugé, le 17 février prochain pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie. Il n’est pas seul dans cette procédure. Son co-prévenu, Alaye Djité va répondre également des mêmes délits.

En première instance, le juge correctionnel a déclaré la nullité de ce dossier en soutenant que règlement numéro 5 du règlement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) n’a été pas respecté lors de l’interpellation de Thione Seck. Cet article exige la présence de l’avocat dès l’arrestation du mis en cause sous peine de nullité de la procédure