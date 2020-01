UCAD: l’amicale de la Faculté de Médecine décrète 24 heures de grève

L’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a décidé d’observer 24 heures de grève non renouvelables ce lundi 12 janvier 2020, informe Cheikh DIEDHIOU, Président de la commission presse et information de ladite amicale .A noter que Cette grève sera suivie d’un pont de presse.