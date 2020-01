Whitney Houston, Depeche Mode, Notorious B.I.G. entrent au panthéon du rock

La chanteuse Whitney Houston, le groupe britannique de new wave Depeche Mode et le rappeur américain Notorious B.I.G. font partie de la promotion 2020 du Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon du rock et de la musique populaire en général.

La cuvée, annoncée mercredi mais qui sera officiellement intronisée le 2 mai lors d’une cérémonie dans la ville américaine de Cleveland, compte également le groupe glam rock T. Rex, le groupe de métal Nine Inch Nails, ainsi que les Doobie Brothers, selon un communiqué du Hall of Fame.

Comme chaque année, plusieurs groupes ou chanteurs de renom qui avaient été présélectionnés n’ont pas été retenus, dont Motörhead, Soundgarden ou Kraftwerk.

Whitney Houston fera son entrée au Hall of Fame huit ans après sa mort, à 48 ans, noyée dans sa baignoire après avoir ingéré une importante quantité de cocaïne.

Malgré une fin de carrière marquée par l’addiction à la drogue, l’artiste reste comme l’une des grandes voix du R’n’B des trente dernières années.

Dans un tout autre style, Depeche Mode est aussi un incontournable de la scène musicale des quatre dernières décennies. Le groupe continue à enregistrer et à se produire dans le monde entier.

Né avec la vague new wave et la montée en puissance de la musique électronique, Depeche Mode a évolué vers un univers plus sombre, dans lequel s’est retrouvé un public qui leur reste fidèle au fil des albums.

Quant au new-yorkais Notorious B.I.G., il est considéré comme l’une des figures majeures du rap américain, même si sa carrière aura été très courte.

Assassiné en 1997 à Los Angeles à 24 ans seulement, “Biggie” n’a sorti que deux albums, le second quelques semaines après sa mort, mais nombre de ses morceaux sont devenus des classiques.

Le Rock and Roll Hall of Fame a depuis longtemps choisi d’accueillir en son sein d’autres genres musicaux que le rock, notamment le rap, dont plusieurs représentants sont déjà membres.

Pour compléter le plateau, désigné par un jury qui compte plus de 1.000 artistes, le Hall of Fame a choisi Nine Inch Nails, ainsi que T. Rex.

Dernier élu, les Doobie Brothers, groupe de rock grand public qui a connu un succès mondial après un virage soul sous la direction de son leader, Michael McDonald.

Le Rock and Roll Hall of Fame a ouvert ses portes en 1995 à Cleveland, une ville choisie non pas pour ses racines rock mais parce que les autorités locales avaient offert de financer une partie de la construction du bâtiment.