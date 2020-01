Les faux médicaments font 100 mille victimes par an en Afrique

iGFM – (Dakar): Il fallait réagir face à ce génocide qui ne dit pas son nom. Samedi, les chefs d’Etats et de gouvernements ont signé une convention de criminalisation des faux médicaments.

«Le Sénégal soutient le projet d’Accord-cadre sur la criminalisation des faux médicaments, du trafic de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés J’espère que son adoption et sa mise en œuvre contribueront à améliorer notre action commune de lutte contre la fabrication et la distribution’’, a confirmé Macky Sall sur son compte tweeter.

IGFM