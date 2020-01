L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété 2020 ‘’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier’’. Pour l’OMS, les sages-femmes et le personnel infirmier jouent un rôle essentiel dans la prestation des services de santé. Ces personnes, note le communiqué, consacrent leur vie à prendre soin des mères et des enfants, à sauver des vies par la vaccination et à les conseiller en matière de santé.

Elles s’occupent des personnes âgées, et plus globalement à répondre, chaque jour, aux besoins de santé essentiels. Elles sont souvent le premier, voire le seul recours pour se faire soigner dans leur communauté. Selon l’OMS, il faudra neuf millions de sages-femmes et d’infirmiers supplémentaires dans le monde pour espérer réaliser la Couverture sanitaire universelle à l’horizon 2030.

Voilà pourquoi l’Assemblée mondiale de la Santé a désigné 2020 comme Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. Ainsi l’OMS appelle tous les pays à investir davantage dans les effectifs de ces catégories de personnel. Elle demande, en outre, à toutes les organisations de mettre en lumière, pendant toute une année, le travail réalisé par les sages-femmes et le personnel infirmier, mettre en lumière les conditions difficiles dans lesquelles ces agents travaillent souvent.