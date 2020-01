Politique : Moustapha Diakhaté exclu de l’Apr

Moustapha Diakhaté est officiellement exclu ce 21 janvier 2020 de la formation politique l’Alliance pour la République (Apr). En cause : «ses agissements et propos séditieux, fractionniste et récurrents», note un communiqué signé de la commission de discipline de ce parti de la Mouvance présidentielle.

« Ces démarches entachent gravement l’image du parti. Le conseil de discipline après avoir délibéré à l’unanimité prononce l’excluions définitive de Moustapha Daikhaté des rangs de formation Alliance pour la République (Apr) », ajoute le texte.

