Après son éviction de France Télévisions, Patrick Sébastien (déjà) de retour sur TF1 avec sa femme Nathalie !

C’est une annonce qui a fait l’effet d’un tremblement de terre dans le milieu du PAF ! Après avoir été l’animateur star de France Télévisions durant plus de vingt-trois années, Patrick Sébastien a tout simplement été licencié. Fini Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur qui réunissaient en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs tous les samedis sur France 2. Une décision qui avait particulièrement attristé celui qui faisait tourner les serviettes mieux que personne. Mais cela ne l’a pas empêché d’entreprendre un certain rapprochement avec TF1. On a notamment pu le voir en invité du Grand bêtisier du 31 décembre aux côtés de Karine Ferri et Christophe Beaugrand. Comme un joli pied de nez après avoir animé les réveillons de la Saint-Sylvestre durant de nombreuses années sur France 2.

Bientôt aux côtés de Jean-Luc Reichmann !

Après avoir fêté le nouvel an sur TF1, Patrick Sébastien va faire son retour sur la chaîne. En effet, le 14 février prochain, on le retrouvera parmi les invités d’un prime spécial des 12 coups de midi rebaptisé à l’occasion de la Saint-Valentin, Les 12 coups de coeur. Jean-Luc Reichmann a convié des couples d’exception comme Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay-Pernaut, les deux amoureux de télé-réalité Jazz et Laurent et aussi… Patrick Sébastien et sa femme Nathalie. Rare à la télé, le couple se prêtera au jeu de TF1 entouré de plusieurs champions emblématiques comme Xavier, Julien, Vincent et Romain.