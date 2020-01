Gigi Hadid vient-elle de rendre cet accessoire de grand-père tendance ?

C’est peut-être la tendance de demain. Alors qu’elle rentrait à son hôtel parisien, Gigi Hadid s’est affichée avec un accessoire pour le moins original.

On a d’abord cru à une blague. Comme pour ironiser sur le monde de la mode en période de Fashion Week, Gigi Hadid aurait malicieusement opté pour un accessoire oublié, jugé ringard. Car, l’image est formelle : le mannequin porte bel et bien des bretelles. Aperçue à la sortie du défilé de Virginie Viard, la sœur de Bella Hadid redonne ses lettres de noblesse aux concurrentes de la ceinture. Accrochées à son pantalon noir, les bretelles griffées Chanel (tout de même !) trônent fièrement le long de son buste. Longtemps délaissées à nos grands-pères, ces dernières opéreraient-elles un revival inattendu ? Pour Gigi Hadid, la réponse est toute trouvée. Et, il semblerait qu’elle ne soit pas la seule. Sur le e-shop de luxe, Farfetch, le modèle porté par la jolie blonde est déjà en rupture de stock. Histoire à suivre…

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 21 Janv. 2020 à 4 :26 PST

Inspi’ mode : et si on regardait du côté de nos aînés ?

Si l’on savait que les années 2000 allaient très fortement influencer cette nouvelle décennie, le dressing de nos aînés est aussi une source d’inspiration inépuisable. Cet été, le bob a fait son grand retour dans notre panoplie estivale. À la rentrée, c’est le cardigan vintage que les filles dans le vent se sont arrachées. Dernièrement, les pulls de grands-pères sont objet du désir chez toutes les modeuses….

Lire la suite de l’article sur Elle.fr

A lire aussi