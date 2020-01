Lara Fabian se confie sur sa maladie: “Je ne tenais plus debout”

En novembre dernier, Lara Fabian, malade, avait été contrainte d’annuler plusieurs concerts de sa tournée internationale. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, la nouvelle coach de The Voice France s’est confiée sur ses problèmes de santé.

Rédaction 23-01-20, 09:08 Dernière mise à jour: 09:34 Source: Télé Loisirs

“Chers tous, c’est avec une énorme tristesse que je dois annuler mes concerts cette semaine. Je suis actuellement totalement incapable de monter sur scène”, avait annoncé Lara Fabian en novembre dernier à ses fans via sa page Facebook. Depuis lors, la chanteuse belgo-québécoise de 50 ans ne s’était pas exprimée au sujet de ses soucis de santé. Dans une récente interview, l’artiste s’est finalement confiée sur sa maladie.

“Je vais mieux, j’ai subi un vertige de Ménière. Je ne pouvais pas me tenir debout. Ce n’est jamais agréable à vivre”, explique-t-elle. “Lorsque la maladie de Ménière se déclare, on perd l’équilibre et on ne tient pas debout. Ça arrive, je suis dans un avion toutes les semaines, je prends deux-cents avions par an, je fais des journées de travail de douze à seize heures, alors forcément, je ne suis pas une machine. À un moment donné, il était possible que ça arrive et c’est arrivé”.

Mais cet épisode compliqué semble derrière Lara Fabian qui se dit plus épanouie que jamais. “Tout va bien! Je suis assise sur le fauteuil le plus magique de la musique, je suis maman, je suis une épouse, je suis en bonne santé, je suis sereine, je suis heureuse, j’ai vendu 20 millions d’albums… Tout va bien!” Des confidences qui devraient rassurer ses fans.