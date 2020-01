L’Iran et l’Arabie saoudite prêts à renouer le dialogue

L’Iran et l’Arabie saoudite seraient prêts à s’asseoir et discuter ensemble d’une baisse des tensions dans lesquelles ils sont impliqués. Les deux États ont vu leurs relations se dégrader au cours des années jusqu’au point de rompre tout lien diplomatique en 2016.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal Bin Farhan a déclaré mercredi qu’il souhaitait entamer des négociations. Son homologue iranien Mohammad Javad Zarif lui a emboîté le pas jeudi en affirmant que l’Iran était “intéressé de discuter avec ses voisins”. Selon Faisal Bin Farhan, “beaucoup de pays” se sont proposés pour être médiateurs.

Relations diplomatiques rompues en 2016

Le royaume saoudien et l’ancienne Perse n’ont plus eu de relations diplomatiques depuis 2016 après que l’ambassade saoudienne à Téhéran avait été mise à feu au cours de manifestations. Les deux États s’opposent également par procuration via le soutien d’alliés respectifs dans des conflits régionaux: au Yémen, l’Arabie saoudite appuie les forces gouvernementales contre les rebelles Houthis, soutenus par les Iraniens tandis qu’en Syrie, ces derniers supportent le président Bachar Al-Asad contre divers groupes aidés par le pays du Hejaz.