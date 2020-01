« Noo Lank » annonce une manifestation le 31 janvier

iGFM-(Dakar) Les membres du collectif « Noo Lank », qui luttent contre la hausse du prix de l’électricité au Sénégal, ont annoncé jeudi, une manifestation pour le 31 janvier 2020, informe Pressafrik. L’annonce a été faite, lors d’une conférence de presse

La manifestation se déroulera entre l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la Poste de la Médina, précise le collectif face aux journalistes.

« Noo Lank appelle les Sénégalais et Sénégalaises à une grande marche le 31 janvier 2020 à Dakar. Cette mobilisation que nous souhaitons historique, sera également et surtout pour la libération du patriote Guy Marius », a indiqué le coordinateur, Ben Taleb Sow. Ce dernier a également encouragé les citoyens à se rendre dès ce vendredi au tribunal de Dakar pour se faire « délivrer un permis afin d’aller rendre visite à Guy Marius », détenu en prison depuis plus d’un mois pour avoir manifesté devant le Palais contre la hausse du prix de l’électricité.

A cet effet, Ben Taleb Sow a annoncé des visites auprès des chefs religieux avant de poursuivre la sensibilisation dans d’autres quartiers de la capitale. « Ce samedi 25 janvier, nous investirons l’axe marché samedi, rond-point Liberté 6 et marché Grand Yoff » a-t-il conclu.