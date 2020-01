Pamela Anderson s’est discrètement mariée

Pamela Anderson, ex-star de la série télévisée “Alerte à Malibu” à la vie sentimentale mouvementée, s’est mariée pour la cinquième fois, épousant cette fois-ci un producteur de cinéma qu’elle fréquente depuis des décennies, selon le magazine spécialisé Hollywood Reporter.

L’actrice américano-canadienne a épousé Jon Peters lundi lors d’une cérémonie privée organisée à Malibu. “Il y a de belles filles partout. J’avais le choix mais, durant 35 ans, je ne voulais que Pamela”, a déclaré au Hollywood Reporter Jon Peters, 74 ans, qui fut lui-même marié à plusieurs reprises.

Pamela Anderson, 52 ans, a notamment été mariée à des rockers, Tommy Lee et Kid Rock, et a récemment été en couple avec le footballeur français Adil Rami, jusqu’à une séparation houleuse l’été dernier. Coiffeur de profession, Jon Peters a longtemps vécu avec Barbara Streisand, ce qui lui avait ouvert les portes d’Hollywood. Il avait notamment produit la version de “A Star Is Born” dans laquelle la chanteuse figurait en 1976.

Jon Peters aurait rencontré pour la première fois Pamela Anderson à la villa Playboy de Hugh Hefner dans les années 1980 et aurait tenté de dissuader la jeune femme, alors âgée d’environ 19 ans, de poser pour le célèbre magazine afin de se consacrer à une “carrière sérieuse”. Elle avait refusé mais avait fini par vivre avec Jon Peters à l’époque.