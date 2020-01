CAMP PENAL LIBERTE VI – Vers une amélioration de la santé des détenus

Les détenus du Camp pénal viennent de bénéficier d’une dotation du ministère de la Justice. La mobilité et la santé ont été la cible de cette dotation. Venue présider la rencontre, Mme Tall, la secrétaire générale au ministère de la Justice, a livré un message d’encouragement et de satisfecit à l’Administration pénitentiaire.

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2019, l’Administration pénitentiaire a réceptionné, ce mardi 22 janvier, un important lot de matériel. Cela s’inscrit dans son projet d’amélioration des conditions de détention en milieu carcéral. Les secteurs de la mobilité et de la santé sont les principaux concernés. Ainsi, 250 millions sont destinés à l’achat des véhicules et 75 millions pour le matériel médical.

Aïsse Gassama Tall, Secrétaire générale au ministère de la Justice, se félicite de la concrétisation de ce projet. D’après elle, l’Etat du Sénégal cherche à se conformer aux exigences des Nations Unies. Appelées ‘’règles Nelson Mandela’’, elles incitent tout Etat à prendre en charge ses détenus gratuitement. ‘’Tout ce matériel est entièrement financé par l’Etat du Sénégal pour donner la dignité aux personnes incarcérées’’, informe-t-elle.

Ainsi, ce sont huit voitures tout-terrain qui viennent renforcer le parc automobile de l’Administration pénitentiaire. Le colonel Jean-Bertrand Bocandé annonce que cette réception est le premier lot d’une série de véhicules. ‘’Au courant du premier trimestre de l’année 2020, d’autres voitures de transport vont être reçus par notre service’’, renseigne le directeur de l’Administration pénitentiaire. Le colonel Bocandé se réjouit de l’appui du ministère de la Justice, qui leur a livré un bus de 45 places. Ces autos vont servir à des usages multiples. Le transfert des détenus et le déplacement des gardes pénitentiaires sont quelques usages listés par le colonel.

En plus de l’acquisition des moyens roulants, le plateau médical a vu sa capacité technique et fonctionnelle rehaussée par la dotation de matériel médical de pointe. La maternité du Camp pénal qui, jusque-là, n’assurait que le suivi des patientes, est présentement outillée de deux tables de travail et d’un appareil d’échographie de dernière génération, afin de permettre aux détenues d’accoucher au niveau de l’établissement de détention. Il s’y ajoute une vingtaine de lits d’hospitalisation, des potences de perfusion et du mobilier de bureau.

Selon le Dr Atoumane Cissé, Médecin au Camp pénal, ces supports médicaux constituent une bouffée d’oxygène, dans le sens où les personnes incarcérées bénéficient d’une meilleure prise en charge. ‘’Le matériel d’urgence va nous permettre de réduire considérablement le taux de mortalité en milieu carcéral. Et pour cela, le défibrillateur semi-automatique est un outil révolutionnaire, dans la mesure où les statistiques démontrent que les arrêts cardio-respiratoires sont les premières causes de décès dans ce milieu’’, livre le Dr Cissé.