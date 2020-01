MEURTRE D’UN AMERICAIN – Kahone toujours dans l’émoi

A Médina Baye, c’est encore la consternation. Hier, Baye Makhtar Niasse, fils d’El Hadj Ibrahima Niasse, a été à la morgue de l’hôpital El Hadj Ibrahima Niasse, pour témoigner sa solidarité à la population américaine, meurtrie par l’assassinat d’un des leurs. Victimes d’attaques d’une rare violence, la nuit du mardi au mercredi, dans leur propre maison à Kahone, le défunt Mohamed Cissé (18 ans) et son père Abdou Aziz, grièvement blessé, sont dépeints comme de fervents disciples de Baye Niasse, établis au Sénégal depuis des années.

Du côté de l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, on n’a pas perdu du temps pour aller au chevet de leurs concitoyens. Une forte délégation conduite par la consule a été, hier, à l’hôpital pour s’enquérir de la situation du père qui luttait encore pour sa survie, et à la morgue pour s’incliner devant la mémoire du fils.

Sur place, étaient aussi présents des dignitaires de la cité religieuse ainsi que de nombreux ressortissants américains. Baye Makhtar Niasse témoigne : ‘’C’est très douloureux. Ces gens avaient abandonné toutes les délices pour s’établir ici, pour être au service de Dieu. Mohamed était là pour apprendre le Coran ; un bon croyant, discipliné et très gentil.’’ Remerciant les autorités de la gendarmerie et de la brigade mobile de la sûreté, M. Niasse a, néanmoins, déploré avec vigueur le comportement des médecins. ‘’Nous demandons à tous les personnels soignants d’arrêter de demander de l’argent pour la prise en charge de cas urgents. Ils ont demandé de l’argent, alors que le marabout était en voyage. Aussi, l’argent que les victimes avaient chez elles (3 000 dollars et 2 millions de francs CFA) a été emporté par les agresseurs’’.

Les deux victimes avaient leur demeure à Kanda Amady Diakho, dans la commune de Kahone. Leurs voisins ont improvisé, hier, un sit-in pour exiger l’éclairage public de leur quartier et l’érection d’une brigade de gendarmerie dans la zone.

