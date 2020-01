Exclusion de Moustapha Diakhaté: « C’est Macky Sall qui a donné l’instruction »

iGFM-(Dakar) On en sait un peu plus sur les motivations de la Commission de discipline de l’APR qui a exclu Moustapha Diakhaté des rangs du parti. Le ministre conseiller en communication à la présidence de République et porte parole de l’Alliance pour La République, Seydou Guèye, a révélé que le Président de la République, Macky Sall, a donné des instructions pour sanctionner la posture de Moustapha Diakahaté qui est inacceptable dans un parti comme l’APR.

Selon Seydou Guèye, son désormais ancien camarade Moustapha Diakhaté s’était inscrit dans une posture de déstabilisation du parti, mais aussi de ternir son image. « Il y’a trois règles à respecter dans un parti. Premièrement, il faut partager les mêmes orientations avec les membres de ce parti. Deuxièmement, il faut accepter d’être sous l’autorité des décisions et résolutions de ce parti. Troisièmement, on est sous l’autorité du leader de ce parti. Mais ce camarade dont vous parlez ne respectait pas ces règles. Et il savait bien que les instances du parti ne prévoient pas l’existence d’un courant dans le parti. La posture de Moustapha Diakhaté est inacceptable dans un parti comme l’APR. Même les sénégalais étaient perplexes par rapport à sa posture », a déclaré le porte parole de l’APR.

