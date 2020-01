La situation dégénère en Gambie: trois manifestants tués hier, le gouvernement dément

iGFM – (Dakar): Le mouvement « Three Years Jotna » a manifesté hier à Banjul pour réclamer le départ du président Adama Barrow qui avait promis de quitter le pouvoir après 3 ans. Trois manifestants ont été tués et deux stations de radio privées ont été aussi fermées, accusées d’avoir attisé le feu à Banjul.

Du coté du gouvernement du président Adama Barrow, on dément ces morts d’hommes à travers un communiqué. « Pas une seule personne n’est morte pendant la manifestation d’aujourd’hui », a affirmé le porte-parole du gouvernement, Ebrima Sankareh. Le gouvernement considère le collectif anti-présidentiel « Operation Three Years Jotna » comme « un mouvement subversif, violent et illégal et lui interdit à jamais d’agir sur le territoire de la Gambie », ajoute le communiqué.

IGFM